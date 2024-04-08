"7 محطات".. رحلة مانشستر سيتي للدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

اشتد الصراع على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتنافس 3 فرق لحصد اللقب الأغلى في العالم وهم، مانشستر سيتي وأرسنال وليفربول.

ويسعى مانشستر سيتي للدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الذي فاز به الموسم الماضي بعد صراع دام طويلا مع أرسنال، وحصد الدوري الرابع على التوالي.

جدول مباريات مانشستر سيتي حتى نهاية موسم 2023/24

1.مانشستر سيتي ضد لوتون تاون - 13 أبريل

2.مانشستر سيتي ضد برايتون - 25 أبريل

3.مانشستر سيتي ضد نوتنجهام - 28 أبريل

4.مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون - 4 مايو

5.مانشستر سيتي ضد فولهام - 11 مايو

6.مانشستر سيتي ضد وست هام - 19 مايو

7.مانشستر سيتي ضد توتنهام - مؤجل لوقت لاحق

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