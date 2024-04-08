شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يستعيد خدمات المغربي أحمد بلحاج أمام المصري في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، خدمات المغربي أحمد بلحاج أمام المصري البورسعيدي في المباراة المقبلة، في إطار منافسات الأسبوع الثامن عشر من دوري nile المقرر لها الأحد المقبل.

وغاب أحمد بلحاح عن سيراميكا أمام زد بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث أمام سموحة، ويغيب عن مواجهة زد التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1 /1 في الأسبوع السابع عشر من بطولة الدورى المصرى.

وكان سيراميكا قد تعادل مع زد بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من مسابقة دورى nile.

افتتح صديق أوجولا التسجيل لسيراميكا في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول بعد تلقيه تمريرة سحرية من زميله الجزائرى أحمد القندوسى، قبل أن يتعادل عبد الرحمن البانوبى لـ زد في الدقيقة 46 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة يحتل فريق سيراميكا المركز السادس في ترتيب دورى nile برصيد 22 نقطة من 15 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات وخسر 5 مباريات، سجل لاعبوه 25 هدفا واستقبل 17 هدفا.