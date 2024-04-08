شكرا لقرائتكم خبر عن أليو ديانج ينتظم فى تدريبات الأهلى بعد العودة من مالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم المالي أليو ديانج لاعب الأهلي، في تدريبات فريقه مساء الأحد، بعد العودة من بلاده، حيث حضر عزاء والده، الذي وافته المنية منذ أيام، وليواصل برنامجه التأهيلي مع الفريق الأحمر قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة.



وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن حسين الشحات، لاعب الفريق، خضع لعملية استعدال ورد في عظمة الوجه، إثر الإصابة التي تعرض لها في مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني في دور الـ8 بدوري الأبطال.



وأضاف أن العملية تمت بنجاح، وأن اللاعب سيغادر المستشفى خلال الـ48 ساعة القادمة، وأنه سيتم منحه راحة 5 أيام، بعدها يرتدي «قناع وجه»، ومن الممكن أن يمارس بعض التدريبات الخفيفة حتى لا يشعر بأية آلام.



أما بخصوص فترة الغياب، فقال جاب الله إن هذا الكلام سابق لأوانه، وسوف يتحدد في ضوء التئام الشرخ الموجود خلال الفترة المقبلة.