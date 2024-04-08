الامارات | كأس الدرعية للسوبر السعودي تنطلق اليوم في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد العاصمة أبوظبي اليوم حدثاً استثنائياً بإقامة بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي للمرة الأولى، بمشاركة أربعة أندية، هي الهلال والنصر والاتحاد والوحدة، تتنافس على نيل لقب البطولة في نسختها العاشرة.

ويلتقي الاتحاد مع الوحدة في المباراة الأولى عند الساعة التاسعة مساءً على استاد آل نهيان في نادي الوحدة، بينما يلعب الهلال مع النصر في المباراة الثانية الساعة 11:30 على استاد محمد بن زايد في نادي الجزيرة.

وينال بطل كأس الدرعية للسوبر السعودي أربعة ملايين ريال، فيما يحصل الوصيف على مليوني ريال، بينما يحصل من يودع البطولة من الدور الأول على مليون ريال.

وسيجذب «ديربي» الرياض الأنظار، إذ إنها المرة الأولى التي يلتقي فيها الفريقان في الإمارات، حيث شهدت عملية بيع التذاكر إقبالاً كبيراً من الجمهور من داخل وخارج الدولة، إذ يشارك الهلال في السوبر بعد فوزه بلقب كأس الملك 2023، أما النصر فتأهل باعتباره وصيف دوري روشن السعودي بالموسم الماضي.

ويعد «الزعيم» أكثر الفرق تتويجاً بلقب كأس السوبر السعودي بواقع ثلاث مرات، وذلك في نسخ 2015، 2018، 2021، ويسعى للفوز على النصر لمواصلة المشوار نحو التتويج بلقب هذا العام لتعزيز سجل انتصاراته، أما «العالمي» فيأمل أن يحقق لقب كأس السوبر السعودي، لمطاردة عرش الهلال على اللقب، حيث سبق وأن توج النصر باللقب مرتين في نسختي 2019، 2020.

وتعد فرق الهلال، والنصر، والاتحاد، أكثر الفرق حصولاً على وصافة المسابقة (مرتين لكل فريق)، ثم مرة واحدة لكل من التعاون، والفيصلي، والفيحاء.

والتقى الهلال والنصر في نهائي كأس السوبر السعودي مرتين، الأولى في عام 2015، والثانية في نسخة 2020. وفاز الهلال في المرة الأولى (1-صفر)، بينما فاز النصر في المرة الثانية 3-صفر.

ويترقب عشاق الفريقين مشاهدة كوكبة النجوم الذين سيشاركون في اللقاء، إذ يقود الهلال ياسين بونو، وروبن نيفيز، وكاليدو كوليبالي، وسيرجي سافيتش، بينما يغيب عن صفوفه ألكسندر ميتروفيتش، ونيمار، بداعي الإصابة، أما النصر يقود نجومه الأسطورة كريستيانو رونالدو، إلى جانب ساديو ماني، ومارسيلو بروزوفيتش، وإيمريك لابورت.

في المقابل، لا تقل مواجهة الاتحاد مع الوحدة أهمية عن «الديربي»، خصوصاً أنهما يعيشان فترة من تراجع النتائج، وتعد بطولة كأس السوبر فرصة لكل فريق لتعديل مساره في الموسم المحلي.

ويخوض «النمور» البطولة بصفته بطل دوري روشن السعودي، أما «فرسان مكة» فتأهل إلى المسابقة بحصوله على المركز الثاني في كأس الملك.

ويأمل الاتحاد أن يحافظ على لقب كأس السوبر الذي حققه في الموسم الماضي، عقب فوزه على النصر في نصف النهائي، والفيحاء في النهائي، حيث إنه اللقب الوحيد لـ«النمور» في كأس السوبر، أما الوحدة فيستهدف تحقيق إنجاز غير مسبوق بفوزه باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

ويخوض الاتحاد اللقاء بالقوة الضاربة، بوجود النجم الفرنسي كريم بنزيمة، إلى جانب أحمد حجازي وعبدالرزاق حمدالله وفابينيو ونغولو كانتي ورومارينيو ولويز فيليبي وجوتا، ويقود الفريق المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو.

من جهته، يدخل الوحدة اللقاء وسط ظروف صعبة، بعدما أعلن المدرب اليوناني، جورجوس دونيس، عدم مرافقة الفريق، عقب تعادل «فرسان مكة» مع الأهلي بهدف لكل فريق في الدوري، وذلك بسبب غضب دونيس من الأوضاع المالية في النادي، وعدم حصوله مع اللاعبين على مستحقاتهم.

• يحصل البطل على أربعة ملايين ريال، والوصيف على مليوني ريال، بينما يحصل من يخرج مبكراً على مليون ريال.