الكشف عن حكم مباراة الاهلي ضد إنبي في الدوري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن حكم مباراة الاهلي ضد نظيره إنبي، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز لموسم 2023-2024.

وأنهى الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي، استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام نظيره إنبي في منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأسندت لجنة الحكام مهمة الإدارة التحكيمية لمباراة الاهلي ضد إنبي للحكم طارق مجدي، ويعاونه محمود أبو الرجال، خالد حسين، ومحمود وفا.

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ويتواجد على تقنية الفيديو خلال اللقاء، الحكم محمود بسيوني، ويعاونه محمد يوسف.

ويستضيف الاهلي نظيره إنبي، اليوم الاثنين الموافق 8 أبريل الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الممتاز.

وستقام مباراة الاهلي ضد نظيره إنبي، غدًا الاثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل المارد الأحمر المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة، حصدهم من 8 مباريات بواقع 5 انتصارات وتعادلين وهزيمة.

بينما يقع إنبي في المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة، حصدهم من 8 انتصارات و3 تعادلات و5 هزائم.