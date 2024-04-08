شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة فى دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، صفحة الكونفدرالية الأفريقية، بعد التأهل للدور نصف النهائى على حساب مودرن فيوتشر، والتأهل لمواجهة دريمز الغانى، ليبدأ الفارس الأبيض فى الاستعداد لمواجهة الدورى.

الزمالك يتأهل لنصف نهائى الكونفدرالية

تعادل فريق الزمالك مع مودرن فيوتشر بنتيجة 1 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد على استاد القاهرة الدولى، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بهذه النتيجة يتأهل الزمالك لنصف نهائى الكونفدرالية بنتيجة 3 / 2 "مجموع مواجهتى الذهاب والإياب" ويضرب موعدًا مع دريمز الغانى.

موعد مباراة الزمالك المقبلة فى الدورى

يستعد الزمالك سريعًا لمواجهة الاتحاد السكندرى يوم الخميس المقبل، فى الجولة الثامنة المؤجلة من مسابقة الدورى، والتى ستقام على استاد القاهرة الدولى.

ترتيب الزمالك فى الدورى

يحتل فريق الزمالك المركز الـ 15 برصيد 15 نقطة، فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الأول بجدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة.