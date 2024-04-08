شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ذكرى ميلاد "توتو" هداف الأهلى فى الخمسينيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 8 أبريل 1926 ولد محمد عطية الشهير بـ"توتو" نجم الاهلي الراحل بمدينة طنطا عام 1926، بدأ مشواره مع الكرة فى ناشئى طنطا وهو فى سن 17 عاماً، وفى عام 1947 التقطته أعين أسطورة الأهلي محمود مختار التتش ليعرض عليه الانضمام للنادي الأهلي وهو ما حدث بعدها بعامين وتحديداً فى نهاية موسم 1948-1949.



فرض توتو نفسه نجماً فى جيل ضم عشرات النجوم، على رأسهم المايسترو صالح سليم، لكن قوته البدنية ومهاراته الاستثنائية جعلت منه لاعباً لا غنى عنه فى جيل الخمسينيات.



وكانت أبرز مهاراته التسديد القوى والدقيق على المرمى من مسافات بعيدة.



حصد توتو مع الأهلي 15 بطولة كاملة، بواقع تسعة ألقاب للدورى وستة لكأس مصر، ومثل منتخب مصر على مدار أكثر من عشر سنوات، وكان توتو عاشقاً لهز الشباك فى مباريات الديربى، حيث سجل 10 أهداف فى مرمى الزمالك منها 7 بالدورى وهدفا بالكأس وهدفين فى مباراة ودية.



وكانت أشهر مبارياته أمام الزمالك فى مارس 1954 حين سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" فى مباراة القمة التي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 4-2. ويعد توتو واحداً من ثلاثة لاعبين أهلاوية فقط سجلوا هاتريك فى مباريات القمة بعد مختار التتش فى دورى منطقة القاهرة 1930 يوم فاز الأهلي 4-0 وخالد بيبو الذي سجل رباعية في فوز الأهلي 6-1 في ديربي 2001 توتو فضل أن ينهى مشواره كلاعب في صفوف ناديه طنطا ثم تولى تدريبه أيضاً. ورحل عن عالمنا فى أكتوبر 2008 بعد أن حفر اسمه بحروف من نور فى تاريخ الأهلي.