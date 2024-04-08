شكرا لقرائتكم خبر عن هدف = بطولة.. أسامة حسنى يتقمص دور المنقذ ويخطف كأس مصر للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك أهداف لا تسقط من الذاكرة أبدا.. فهى أهداف تسطر التاريخ وتترسخ في ذاكرة اللاعبين والجماهير وكل عشاق كرة القدم لأنها تساوى بطولة أو لقبا، ومهما مرت الأيام والسنين لا تسقط هذه الأهداف من الذاكرة بالتقادم..

هدف البطولة.. خبر يومى خلال شهر رمضان المعظم، نتذكر سويا الأهداف الذهبية التى جلبت البطولات والألقاب ومازالت الجماهير تتغنى بها حتى الآن.

يمتلك أسامة حسنى، مهاجم الأهلي السابق، هدفا لا ينسى فى مرمى الزمالك، فى نهائى كأس مصر عام 2007، حيث تسبب فى تحقيق بطولة غالية كانت غائبة عن جدران النادى الأحمر لفترات، بالإضافة إلى أنها أمام الغريم التقليدى الزمالك.

وجاءت تلك المباراة مجنونة من بدايتها، حيث تقدم الزمالك ثلاث مرات، وتعادل الأهلى بعدما امتدت المباراة للوقت الإضافى، واستطاع أسامة حسنى عقب نزوله إحراز الهدفين الثالث والرابع للفريق الأهلاوى، ليهدى اللقب للجماهير الحمراء التى احتشدت فى مدرجات استاد القاهرة منذ بداية اللقاء وحتى نهايته.

الزمالك تقدم فى الدقيقة 49 عن طريق عمرو زكى، وتعادل عماد متعب للأهلى ، ثم أضاف شيكابالا الهدف الثانى للفريق الأبيض من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وظن الجميع أن اللقب سيذهب لجدران البيت الأبيض حتى الدقائق الأخيرة التى شهدت هدفا غاليا للمارد الاحمر لتمتد المباراة للوقت الإضافى.

وفى الوقت الإضافى استطاع جمال حمزة إحراز الهدف الثالث للزمالك، قبل أن يعود أسامة حسنى ويحرز هدفين متتاليين للفريق الأحمر ينهى بهما أحلام الزملكاوية، ويهدى البطولة للجماهير الأهلاوية.