شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رفعت ينتظر قرار الأطباء لمغادرة المستشفى غدا بعد تحسن الكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر أحمد رفعت صانع ألعاب مودرن فيوتشر، قراراً من الأطباء خلال الساعات القليلة المقبلة، لتحديد موعد مغادرته للمستشفى، وذلك بعد تحسن وظائف الكلى، وفى حالة استمرار حالة اللاعب فى التحسن قد يغادر المستشفي غدا الثلاثاء وهو ما سيقرره الفريق الطبى المعالج له خلال ساعات قليلة.

ووضع الأطباء برنامجاً وقائيا لأحمد رفعت تحت أشراف طبيب متخصص، وبات اللاعب قريباً من مغادرة المستشفى، وكان أحمد رفعت قد غادر قبل أيام، العناية المركزة وتم نقل اللاعب إلى غرفة عادية مجهزة، حيث يخضع للرعاية الكاملة وإشراف كامل من الأطباء وذلك بعد تحسن في حالته الطبية، وتحسن وظائف الكلى.

وكان أحمد رفعت قد سقط مغشياً عليه دون أي تدخلات خلال مشاركته مع فريقه في مباراة الاتحاد السكندري 11 مارس الماضي، وتوقف قلبه لفترة بلغت ساعة ونصف، قبل أن ينجح الأطباء في إنعاش القلب بأحد مستشفيات الإسكندرية، وتم نقل اللاعب إلى القاهرة خلال الأسبوع الماضي بعد استقرار حالته.

وكشف مصدر بنادي مودرن فيوتشر في تصريحات خاصة أن عودة أحمد رفعت إلى منزله باتت قريبة، مضيفاً أن اللاعب بعد عودته إلى منزله ستكون هناك فحوصات أخرى لمعرفة سبب ما حدث مع أحمد رفعت، ولكن ذلك سيكون بعد التأكد من أن الكلى سليمة تماماً.

وكان عدداً من لاعبى مودرن فيوتشر قد حرصوا على زيارة زميلهم أحمد رفعت، فى المستشفى الذى يعالج به فى القاهرة.