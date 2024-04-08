الخطيب يحسم موقفه من رحيل الشناوي لـ الدوري السعودي

حسم محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي موقفه من رحيل محمد الشناوي إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل.

وكان الشناوي قد تلقى عرضًا من أحد أندية السعودية في الفترة الأخيرة، إلا أن إدارة الاهلي رفضت ذلك لحاجتهم إلى اللاعب، كذلك في ظل عدم مناسبة العرض ماديًا للمارد الأحمر.

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وعقد محمود الخطيب جلسة مع محمد الشناوي خلال الفترة الأخيرة لتجديد عقده مع الفريق الأحمر لمدة خمس مواسم قادمة، مع الموافقة على خروجه للإعارة إلى الدوري السعودي الموسم المقبل حال تلقى عرض مناسب.

واتفقت إدارة الاهلي على تخصيص 30 مليون جنيه للشناوي يحصل عليها من خلال الإعلانات الخاصة برعاة النادي؛ وذلك لترضية اللاعب ماديًا.

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة نظيره إنبي مساء الليلة، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الاهلي لتحقيق الفوز في مباراة الليلة؛ لتحسين وضع الفريق بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، خاصة وأنه يحتل المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة، جمعها من 11 مباراة.