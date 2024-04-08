شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مغادرة حسين الشحات للمستشفى بعد جراحة الوجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغادر حسين الشحات نجم النادى الأهلى المستشفى غداً الثلاثاء عقب الانتهاء من الفحوصات الطبية التى سيخضع لها للإطمئنان على الجراحة التى أجراها أمس الأحد.

من جانبه، قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى أن حسين الشحات خضع لعملية استعدال ورد في عظمة الوجه، إثر الإصابة التي تعرض لها في مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني في دور الثمانية بدوري الأبطال.

وأضاف أن العملية تمت بنجاح، وأن اللاعب سيغادر المستشفى غداً الثلاثاء، وأنه سيتم منحه راحة 5 أيام، بعدها يرتدي «قناع وجه»، ومن الممكن أن يمارس بعض التدريبات الخفيفة حتى لا يشعر بأية آلام.. أما بخصوص فترة الغياب، فقال جاب الله إن هذا الكلام سابق لأوانه، وسوف يتحدد في ضوء التئام الشرخ الموجود خلال الفترة المقبلة.

أصبح حسين الشحات، لاعب الأهلي، مُهدداً بالغياب عن الفريق فترة لا تقل عن 5 مباريات بسبب الإصابة التي تعرض لها فى مباراة سيمبا التنزاني باستاد القاهرة، فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي فاز فيها الأهلي بهدفين نظيفين.

الإصابة التي تعرض لها الشحات أمام سيمبا كانت عبارة عن شرخ أسفل الوجه يستلزم التدخل الجراحي ويُبعد اللاعب عن المباريات فترة لا تقل عن شهراً.

حسب التقارير الطبية، وحال غياب الشحات شهراً عن الأهلي، فإنه لا يشارك مع الفريق في خمس مباريات هي "إنبي وزد والزمالك" أيام 8 و11 و15 أبريل الجاري فى الدوري الممتاز.

كما سيغيب الشحات عن مباراتي الأهلي أمام مازيمبي الكونغولي فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث تقام مباراة الذهاب 19 أبريل الجاري والعودة 26 أو 27 الشهر ذاته.

ولم يعلن الأهلي مدة غياب الشحات، ولكن وفقاً للمعلومات الواردة من القلعة الحمراء فإن اللاعب سيغيب عن مباريات إنبي وزد والزمالك ومازيمبي، على أن يعود بعدها للمباريات حال تحسن حالته وتعافيه من الإصابة تماماً.