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تشكيل برشلونة المتوقع أمام باريس سان جيرمان

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ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي لمواجهة قوية ومثيرة أمام نظيره باريس سان جيرمان، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من لهذا الموسم.


ويأمل العملاق الكتالوني في الخروج بنتيجة إيجابية خلال مواجهته للبي إس جي، حيث يرغب في التأهل لنصف نهائي الشامبيونزليج الأوروبي.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام باريس سان جيرمان

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، مواجهة باريس بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: كوندي، أراوخو  كوبارسي، كانسيلو.

خط الوسط: غوندوغان، كريستنسن، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، رافينها.

باريس سان جيرمان وبرشلونة.. الموعد والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة في تمام التاسعة من مساء الأربعاء، في المواجهة التي تُلعب على أرضية حديقة الأمراء معقل النادي العاصمي.
فيما ستنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية مواجهة باريس سان جيرمان وبرشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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