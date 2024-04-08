ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف ملعب "حديقة الأمراء" مواجهة قوية تجمع باريس سان جيرمان بنظيره برشلونة، ضمن منافسان الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023/2024.



ويواصل باريس سان جيرمان بقيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي استعداداته القوية للمواجهة المنتظرة أمام البارسا، حيث يأمل في تحقيق الفوز على العملاق الإسباني خلال الموقعة المنتظرة.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام برشلونة

يتوقع أن يقود المهاجم الفرنسي كيليان مبابي هجوم باريس سان جيرمان أمام برشلونة، والذي من المتوقع أن يكون تشكيل البي إس جي أمام البلوجرانا، كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، دانيليو، بيرالدو، هيرنانديز.

خط الوسط: فابيان، فيتينو، إيمري.

خط الهجوم: كيليان مبابي، ديمبلي، كولو مواني

ويُطلق حكم مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة صافرة بداية اللقاء في تمام التاسعة من مساء الأربعاء، في المواجهة التي تُلعب على أرضية حديقة الأمراء معقل النادي العاصمي.

بينما ستقوم شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل مواجهة باريس سان جيرمان وبرشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.