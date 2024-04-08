شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ضد إنبي .. ثلاثية تحسم آخر مواجهة للأحمر في كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الأهلى فى العاشرة مساء اليوم الاثنين، مع نظيره إنبى على استاد القاهرة الدولى، في اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس عشر لمسابقة الدوري المصري.

آخر مواجهة بين الأهلي ضد إنبى

وتعود آخر مواجهة جمعت الأهلي ضد إببي إلى 4 أكتوبر الماضى، في إطار منافسات دور نصف نهائي كأس مصر وانتهت لصالح الأهلى بثلاثة أهداف نظيفة، جاءت عن طريق على معلول وموديست وإمام عاشور.

التشكيل المتوقع لـ الأهلي ضد إنبي مكون من:

حراسة المرمى : مصطفى شوبير

خط الدفاع : كريم الدبيس - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - أكرم توفيق

خط الوسط :محمد مجدي "أفشة" - مروان عطية - عمرو السولية

خط الهجوم : رضا سليم - وسام أبو علي - موديست

خسر الأهلى من البنك الأهلى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، وهى الخسارة الأولى للمارد الأحمر هذا الموسم. فيما تعادل انبى مع فاركو بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة لمسابقة الدوري .

يمتلك الأهلى 17 نقطة في رصيده ببطولة الدوري يحتل بها المركز الحادى عشر بجدول المسابقة بعدما لعب 8 مباريات حقق خمسة انتصارات وتعادل مرتين وخسر لقاءً وحيداً، وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 9، ولايزال لديه 9 مباريات مؤجلة.

فيما يحتل إنبى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 8 لقاءات وتعادل في ثلاثة مباريات وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 14.