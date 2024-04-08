شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يجرى أشعة غدا للاطمئنان على إصابته فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد صبحى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى أشعة غدا الثلاثاء، للإطمئنان على الإصابة التي لحقت به مؤخرا خلال تدريبات الفريق.

ويعانى محمد صبحى من مزق في العضلة الضامة، وسيتم خضوعه للأشعة لتحديد مدة غيابه عن الملاعب، والبرنامج التأهيلى المقرر خضوعه له الفترة المقبلة.

وكانت الفحوصات والأشعة التى خضع لها محمد صبحى خلال الأيام الماضية أثبتت إصابة اللاعب بمزق فى العضلة الضامة، وتم وضع برنامج تأهيلي وعلاجي للحارس، يقوم بتنفيذه خلال الفترة الحالية، من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن، إلا أن الأشعة التى سيخضع لها غدجا للإطمئنان على الاصابة وتطوراتها.

وتغلب الزمالك على مودرن فيوتشر في ربع النهائي بنتيجة 3-2، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليواصل الفريق الأبيض رحلته نحو حصد الذهب والعودة إلى منصات التتويج القاري.