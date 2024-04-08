شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حمدى يضمن المشاركة أساسيا مع الزمالك بعد هدف فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح أحمد حمدى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك في تقديم أوراق اعتماده لدى البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني، بعد تسجيل هدف الفرق امام مودرن فيوتشر في إياب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء هدف حمدى ليكون الأول للاعب مع الفريق منذ الانضمام إليه في يناير، ليضمن مكانه فى تشكيل الزمالك خلال الفترة المقبلة، بعد أن أقنع جوميز بمستواه الفنى، من خلال مشاركته مع الأبيض.

وسجل حمدى هدف التعادل للزمالك أمام مودرن فيوتشر، فى المباراة التى انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، وصعود الزمالك الى نصف نهائي البطولة ، في ظل تقدم الأبيض بمباراة الذهاب 2/1 .

وانضم أحمد حمدى للزمالك لاعب فريق مونتريال الكندي السابق لمدة 3 مواسم ونصف في صفقة انتقال حر خلال الانتقالات الشتوية الماضية.