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باريس سان جيرمان يُغري فينيسيوس للرد علي صفقة مبابي

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ياسر رشاد - القاهرة - بات النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب فريق ، علي اعتاب الرحيل عن صفوف الميرنجي في ظل العروض المغرية التي تصل إلى اللاعب.

ووفقًا للمعلومات الواردة من صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن النجم البرازيلي، قرر عدم الاستماع إلى العروض المختلفة التي تصل له من أجل الرحيل عن ريال مدريد.

وذكرت الصحيفة، إلى أن صاحب الـ23 عامًا، بات أحد الأهداف الهامة أمام نادي باريس سان جيرمان، حيث تعتزم إدارة الفريق الباريسي على تقديم عرض تبلغ قيمته 200 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة، إلى أن محاولات باريس سان جيرمان لضم البرازيلي الموهوب تكمن في المقام الأول للرد على صفقة رحيل مبابي المحتملة إلى الميرنجي. ومن جانبه، فيرفض فينيسيوس في الوقت الحال

ي، الاستماع لأي عرض من أجل الرحيل عن ريال مدريد، مغلقًا الباب في وجه الشائعات التي انتشرت خلال الأونة الأخيرة بشأن رحيله، وهو نفس موقف إدارة النادي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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