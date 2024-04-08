تعيين مدرب فاركو السابق مديرًا فنيًا للسد القطري

محمد اسماعيل - القاهرة - تعاقد نادي السد القطري بشكل رسمي مع البرتغالي نونو ألميدا، المدير الفني السابق لفاركو، ليقود الفريق فنيًا بدوري نجوم قطر.

وقد ظهر نونو ألميدا للمرة الأولى يوم الأحد الماضي مع فريق السد، بفوزه على المرخية 2-1.

عمل نونو ألميدا كمساعد سابق لجيسوالدو فيريرا، في سبورتنج وبراجا والزمالك والسد، حيث فاز بالدوري المصري وكأس مصر مع الزمالك موسم 2014/2015 ، وفي السد فاز بجميع الألقاب والجوائز المحلية بين عامي 2016 و2019.

كما خاض نونو ألميدا تجربته الأولى كمدير فني في مصر، في موسم 2021/22، حيث عمل مع نادي فاركو.

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