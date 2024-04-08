شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لا تفوتك اليوم الإثنين 8-4-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار لا تفوتك اليوم الاثنين 8 - 4 - 2024، هي خدمة يقدمها الخليج 365 تشهد ملخصا للعديد من الأخبار الرياضية المهمة، والتى جاء أبرزها أحمد رفعت صانع ألعاب مودرن فيوتشر، ينتظر قراراً من الأطباء خلال الساعات القليلة المقبلة، لتحديد موعد مغادرته للمستشفى.

الزمالك يبحث عن وسيط لحل أزمة مستحقات باتشيكو قبل 30 أبريل لتجنب إيقاف القيد

يكثف مسئولو نادى الزمالك فى الفترة الحالية البحث عن وسيط برتغالي للتحدث مع جايمى باتشكيو المدير الفني الأسبق للفريق، من أجل التوصل لحل لأزمة مستحقاته المالية المتأخرة.

أحمد رفعت ينتظر قرار الأطباء لمغادرة المستشفى غدا بعد تحسن الكلى

ينتظر أحمد رفعت صانع ألعاب مودرن فيوتشر، قراراً من الأطباء خلال الساعات القليلة المقبلة، لتحديد موعد مغادرته للمستشفى، وذلك بعد تحسن وظائف الكلى.

"واقي الوجه" يُعيد يوسف أوباما لتدريبات الزمالك بفرمان الطبيب

يستعد يوسف أوباما لاعب الزمالك لارتداء واقى الوجه خلال الأيام المقبلة، للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية، بعد الاصابة التى تعرض لها فى الوجه.

اتحاد الكرة يفرج عن المستحقات المتأخرة لحكام الدورى الممتاز

أفرج مجلس إدارة اتحاد الكرة عن المستحقات المتأخرة لحكام الدورى الممتاز بناءً على طلب فيتور بيريرا رئيس اللجنة، ومحمد فاروق نائب رئيس اللجنة، حيث لم يحصل الحكام على مستحقاتهم منذ 6 أشهر.

الأهلي يواجه إنبي الليلة بحثاً عن استعادة الانتصارات فى الدوري

يلتقي فريق الأهلي مع نظيره إنبي فى العاشرة مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة في اللقاء المؤجل ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تصنيف الإسكواش.. نور الشربينى تحافظ على الصدارة للأسبوع 242

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر أبريل الجاري، وحافظت نور الشربيني لاعبة سبورتنج على صدارة تصنيف السيدات للأسبوع الـ32 على التوالي والـ 242 فى تاريخها.

بعثة منتخب الصالات تطير إلى المغرب اليوم للمشاركة فى أمم أفريقيا

تغادر بعثة منتخب الصالات مطار القاهرة اليوم، الاثنين، متوجهة إلى المغرب، استعدادًا للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا والتي يخوض منتخب مصر منافساتها ضمن المجموعة الثانية والتي تضم منتخبات ليبيا وناميبيا وموريتانيا. وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات يوم 11 أبريل الجاري.