شكرا لقرائتكم خبر عن كابتن كارتون.. نور مسعد حكم كرة القدم: أحب شخصيات المغامرن الخمسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشخصيات الكرتونية ليست دائما للسخرية أو وهمية من خيال المؤلف، لكن تقدم رسائل لكل من يشاهدها سواء أطفال أو كبار، وهو ما يظهر من تأثيرها على بعض من يشاهدها ويتابعها.

نقدم لكم حلقات "كابتن كارتون" ليكشف نجوم الرياضة عن أكثر الشخصيات الكرتونية التى تشبههم إلى حد كبير، من حيث الشخصية وطريقة التفكير والأسلوب والأهداف.

نجمنا اليوم فى كابتن كارتون هى نور مسعد حكم كرة القدم، و التى قالت أن أكثر شخصية كرتونية كانت تتابعها هى المغامرون الخمسة.

وأضافت نور مسعد أنها كانت تحرص على متابعة القنوات المرتونية بشكل عام ، الا ان شخصيات المغامرون الخمسة بكل حلقاتها كانت تحرص على متابعتها بشكل مستمر.