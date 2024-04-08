شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء يغيب عن الزمالك أمام الاتحاد السكندرى للإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب محمود علاء لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عن مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندرى ضمن مؤجلات الأسبوع الثامن من عمر مسابقة الدورى، بسبب الإصابة بجزع في أربطة الكاحل.

ويحتاج محمود علاء إلى التأهيل لمدة 10 أيام، وهو ما يعنى تأكد غياب اللاعب عن مباراة الاتحاد السكندرى المقبلة.

وكشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن إصابة محمود علاء مدافع الأبيض، بجزع في أربطة الكاحل خلال التدريبات الأخيرة للفريق، قبل مباراة مودرن فيوتشر في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي للفريق أن محمود علاء يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي في الفترة الحالية، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الأسبوع الثامن من عمر مسابقة الدورى