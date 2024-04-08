شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأهلى وإنبى فى الدوري قبل لقاء الليلة؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق الأهلي مع نظيره إنبي في العاشرة مساء اليوم الاثنين على استاد القاهرة في اللقاء المؤجل ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري، حيث يعود الفريق الأحمر لبطولة الدوري بعد فترة من الغياب بسبب توقف الدوري لظروف الأجندة الدولية في شهر مارس الماضي ثم خوض مباراته أمام سيمبا التنزاني في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



ماذا قدم الأهلى وإنبى فى الدورى

يمتلك الأهلى 17 نقطة في رصيده ببطولة الدوري يحتل بها المركز الحادى عشر بجدول المسابقة بعدما لعب 8 مباريات حقق خمسة انتصارات وتعادل مرتين وخسر لقاءً وحيداً، وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 9، ولايزال لديه 9 مباريات مؤجلة.

فيما يحتل إنبى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 8 لقاءات وتعادل في ثلاثة مباريات وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 14.

خسر الأهلى من البنك الأهلى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، وهى الخسارة الأولى للمارد الأحمر هذا الموسم. فيما تعادل انبى مع فاركو بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة لمسابقة الدوري .

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وإنبى فى الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.