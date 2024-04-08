بعد رحيل كلوب.. ليفربول يستعد لبيع صلاح في صفقة تاريخية

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن استقرار ليفربول على رحيل نجمه الدولي المصري محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت شبكة "HTIC" العالمية أن المدير التنفيذي لنادي ليفربول، مايكل إدواردز منفتح على بيع محمد صلاح الصيف المقبل، لرغبته في رحيل عدد من اللاعبين الكبار سنًا، وأنه يريد التعاقد مع صفقات صغيرة في السن، وأن يقوم بناء فريق جديد خاصًة أن يورجن كلوب المدير الفني للريدز سيرحل بنهاية الموسم.

وتابعت الشبكة أن المدير التنفيذي لنادي ليفربول مايكل إدواردز أن بيع محمد صلاح الصيف المقبل سوف يجلب للنادي مبلغًا ضخمًا في ظل الاهتمام السعودي الكبير بضمه، وهو ما يستطيع النادي الاستفادة منه والتعاقد مع بدائل له.

وأوضحت أن مايكل إدواردز مستعد لبيع لاعب ليفربول "الاستثنائي" هذا الصيف حيث تستعد رابطة الدوري السعودي للمحترفين لخطوتها الأولية لمهاجم ليفربول محمد صلاح، حيث ترغب في عقد صفقة قبل فتح الانتقالات الصيفية.

وقالت HITC أن الوجهة الأكثر ترجيحًا لصلاح هي نادي الاتحاد السعودي، والذي قام ببعض أكبر التعاقدات داخل دوري المحترفين في الأشهر الـ 12 الماضية، بما في ذلك كريم بنزيما.

كما كشفت شركة HITC انه من المقرر أن يصبح صلاح اللاعب الأعلى أجرًا. فى العالم ، حيث من المتوقع أن يتجاوز راتب كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودى الذى يحصل على 3 ملايين إسترلينى أسبوعيًا.