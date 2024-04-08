"بعد غياب 115 يوماً".. بنزيما يعود للتسجيل رفقة اتحاد جدة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

عاد النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق اتحاد جدة السعودي، لتسجيل الأهداف مرة أخرى، بعد غياب لفترة طويلة، بعدما أحرز هدف لفريقه في مرمى الوحدة، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات كأس السوبر السعودي.

وتمكن بنزيما من إحراز هدف فريقه الأول في شباك الوحدة، في الثانية 55 من زمن الشوط الأول، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين حالياً في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، بدولة الإمارات.

ويعد هذا هو الهدف الأول لبنزيما منذ 115 يوماً، حيث كان أخر هدف تمكن النجم الفرنسي من تسجيله، في 15 ديسمبر عام 2023، في مرمى الأهلي المصري بكأس العالم للأندية.

وبهذا الهدف نجح بنزيما، في أن يصبح صاحب أسرع هدف في تاريخ كأس السوبر السعودي، بعد أن حطم رقم لاعب الفتح السعودي دوريس سالموا، الذي يحمل هذا الرقم بتسجيله هدف في الدقيقة الثانية من عمر المباراة.

وخاض اللاعب صاحب ال 36 عاماً 27 مباراة رفقة فريق اتحاد جدة هذا الموسم، تمكن من تسجيل 13 هدفاً وتقديم 9 تمريرات حاسمة.

وانضم بنزيما إلى صفوف الاتحاد في بداية الموسم الحالي، قادماً من ريال مدريد الإسباني في صفقة انتقال حر.