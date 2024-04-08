رودري: يجب أن نكون متواضعين.. وريال مدريد سيكون مختلفا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أكد الإسباني رودري لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أنهم سيواجهون نسخة مختلفة تماماً من ريال مدريد غداً، عن الفريق الذي قابله السيتي في النسخة الماضية من البطولة.

ويلاقي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره ريال مدريد الإٍسباني غداً، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت، فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال رودري في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "سنواجه ريال مدريد مختلف تماماً عن الموسم الماضي، وكل موسم يختلف عن الآخر، ولكننا نأتي إلى هنا بواحدة من أفضل أشكالنا خلال الموسم الحالي، والمباراة ستكون قوية للغاية".

وأضاف: "الجميع شاهد ذلك في السنوات الماضية، نحن نتحدث تقريباً عن أنجح مدربين في المسابقة، بيب جوارديولا وكارلو أنشيلوتي".

وتابع: "كلاً منهما يمتلك أسلوب وطريقة خاصة في اللعب، وما يمكنني أن أقوله عن جوارديولا هو ـنه قائدنا ومدربنا، ونريد منه الكثير في لقاء الغد، سواء من أفكاره وخططه الفنية، أو من خلال تقديمه الطاقة الإيجابية للاعبين".

واختتم: "كل ما أطلبه من زملائي بالفريق هو اللعب بهدوء، وأن نقدم أفضل ما لدينا خلال اللقاء، ونكون متواضعين بالشكل المناسب، ولابد أن يتذكر جميع اللاعبين أيضاً إننا من نحمل لقب هذه البطولة".

ويذكر أن مباراة العودة بين الفريقين، ستقام يوم 17 أبريل الجاري، على ستاد "الاتحاد" في إنجلترا.