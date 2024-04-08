شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الأهلي تصل استاد القاهرة استعدادًا لمواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة الأهلي إلى استاد القاهرة استعدادًا لخوض مباراة إنبي مساء اليوم الإثنين ضمن المباراة المؤجلة من منافسات الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري المصري.

ولعب الفريقان 41 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري العام منذ صعود إنبي للدوري العام موسم 2002-2003، كانت المباراة الأولى يوم 10 يناير 2003، وانتهت بفوز الأهلي 2-1، أحرز هدفي الأهلي محمد جودة وأحمد بلال، وآخر مباراة في 23 مايو 2023 وانتهت بفوز الأهلي 2 - صفر، أحرزهما محمد شريف وأحمد عبد القادر.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 30 مباراة، وفاز إنبي في أربع مباريات، وتعادل الفريقان في سبع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 78 هدفًا وتلقت شباكه 35 هدفًا.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 5-1 موسم 2012-2033، وبنتيجة 4-1 موسم 2017-2018.