شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 8 - 4 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 8/4/2024، العديد من الأخبار المهمة، والتي جاءت في مقدمتها: رابطة الأندية تقرر إيقاف صلاح محسن مباراتين وتغريمه 10 آلاف جنيه، واتحاد الكاراتيه يستعد لاستضافة البريميرليج بالقاهرة ومعسكر دولي قبل البطولة، وحسام غالى وزوجته أول الوافدين لتقديم واجب العزاء في وفاة والد مروان محسن.

رابطة الأندية تقرر إيقاف صلاح محسن مباراتين وتغريمه 10 آلاف جنيه

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الـ17 من بطولة دوري nile وذلك طبقًا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024

اتحاد الكاراتيه يستعد لاستضافة البريميرليج بالقاهرة ومعسكر دولي قبل البطولة

تجرى الاستعدادات على قدم وساق داخل الاتحاد المصري للكاراتيه لاستضافة بطولة الدوري العالمي "البريميرليج" للكبار والمقرر إقامتها خلال الفترة من 19 إلى 21 أبريل

حسام غالى وزوجته أول الوافدين لتقديم واجب العزاء في وفاة والد مروان محسن

حرص حسام غالى، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى وزوجته، على تقديم واجب العزاء فى وفاة والد مروان محسن لاعب فريق مودرن فيوتشر المقام فى أحد مساجد مدينة القاهرة.

طبيب الأهلى يضع برنامج تأهيلى لـ"معلول" للتخلص من الإجهاد العضلى

وضع أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبى بالنادى الاهلى برنامج تأهيلى للتونسى على معلول الظهير الايسر لفريق الكرة للتخلص من الاجهاد العضلى.

محمود علاء يغيب عن الزمالك أمام الاتحاد السكندرى للإصابة

يتغيب محمود علاء لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عن مباراة فريقه أمام الاتحاد بمؤجلات الأسبوع الثامن بالدورى، بسبب الإصابة بجزع في أربطة الكاحل.

اتحاد الكرة: طاقم تحكيم مصري لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

كشف وليد العطار، المدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة القمة التي تجمع الأهلي والزمالك في 15 أبريل

الأهلى يخاطب شركة أوروبية لتجهيز "قناع الوجه" لحسين الشحات

بدأ الجهاز الطبى بالنادى الاهلى برئاسة أحمد جاب الله فى التنسيق مع إحدى الشركات الأوروبية المتخصصة في تصنيع الماسك

اتحاد الكرة يشجب اعتداء فريق أبو سليم على الحكم محمد معروف ويطالب بالتحقيق

تضامن اتحاد الكرة مع الحكم الدولي محمد معروف بعد الأحداث التي شهدتها مباراة أبو سليم الليبي ونهضة بركان المغربي في الكونفدرالية الأفريقية ومحاولة الاعتداء عليه

إمام عاشور يبدأ اليوم مرحلة جديدة من التأهيل للعودة لمباريات الأهلى

يبدأ اليوم الإثنين إمام عاشور لاعب خط وسط النادى الاهلى ومنتخب مصر مرحلة الجري حول الملعب ضمن برنامجه التأهيلى للتعافى من الاصابة بخلع فى الكتف.