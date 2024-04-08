شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج علاجى لمصطفى شلبى بعد إصابته بكدمة فى الضلوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة، برنامجاً علاجياً وتأهيلياً، لمصطفى شلبي لاعب الأبيض، لتنفيذه بصالة الجيمانيزيوم، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الإثنين على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك عقب الإصابة التي تعرض لها اللاعب في لقاء مودرن فيوتشر بالأمس في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، أن مصطفى شلبي تعرض للإصابة بكدمة في "الضلوع" خلال مواجهة مودرن فيوتشر بالأمس.

وأشار رئيس الجهاز الطبي للفريق إلى أن مصطفى شلبي سيخضع لفحوصات طبية وأشعة للاطمئنان على حالته وتحديد البرنامج التأهيلي والعلاجي الخاص به، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.