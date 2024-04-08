شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. الأهلى يضغط على دفاع إنبى بحثا عن هدف التقدم.. وإصابة قفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت أول 15 دقيقة من عمر مباراة الأهلي أمام إنبي في المباراة التي تجمعهما مساء الإثنين على استاد القاهرة ضمن المباراة المؤجلة من منافسات الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري المصري.



بدأ الأهلي المباراة بالسيطرة على اللعب وهدد أنتوني موديست مرمى إنبي في الدقيقة الثامنة، ولكن الكرة ارتطمت بالدفاع في طريقها إلى المرمى وأمسك بها الحارس بودي سمير بسهولة، وتوقف اللعب في الدقيقة 12 لعلاج أحمد أمين قفة لاعب إنبي وشارك يوسف لبيب بدلا منه.



وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: مصطفى شوبير في حراسة المرمى، وأكرم توفيق ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعمر كمال في الدفاع ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وأفشة في الوسط وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا وأنتوني موديست في الهجوم.



وتواجد كل من محمود متولي وأكرم توفيق ووسام أبو علي وأحمد عبد القادر ورضا سليم وعمرو السولية ومحمود الزنفلي وكريم فؤاد وكريم الدبيس على دكة بدلاء الأهلي.



وجاء تشكيل إنبي كالتالي: بودي سمير في حراسة المرمى وأحمد كالوشا ومحمد حامد وأحمد صبيحة وعلي فوزي في الدفاع وأحمد يوسف وأحمد العجوم ومحمد حمدي في الوسط وأحمد نادر حواش وأحمد أمين قفة ورفيق كابو في الهجوم.