شكرا لقرائتكم خبر عن محمود كهربا يتقدم للأهلى فى مرمى إنبى بالدقيقة 44 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز محمود كهربا لاعب الأهلي، هدف التقدم لفريقه في مرمى إنبي في الدقيقة 44 من عمر المباراة التي تجمعهما مساء الإثنين على استاد القاهرة ضمن المباراة المؤجلة من منافسات الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري المصري.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: مصطفى شوبير في حراسة المرمى، وأكرم توفيق ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعمر كمال في الدفاع ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وأفشة في الوسط وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا وأنتوني موديست في الهجوم.

وتواجد كل من محمود متولي وأكرم توفيق ووسام أبو علي وأحمد عبد القادر ورضا سليم وعمرو السولية ومحمود الزنفلي وكريم فؤاد وكريم الدبيس على دكة بدلاء الأهلي.

وجاء تشكيل إنبي كالتالي: بودي سمير في حراسة المرمى وأحمد كالوشا ومحمد حامد وأحمد صبيحة وعلي فوزي في الدفاع، وأحمد يوسف وأحمد العجوم ومحمد حمدي في الوسط، وأحمد نادر حواش وأحمد أمين قفة ورفيق كابو في الهجوم.



احتفال كهرباء بعد احراز الهدف



الأهلى وانبى



بداية المبارة والصوره مع الحكام



جانب من لقاء الأهلى وانبى



جانب-من-المباراة



سيد ياسين مدرب انبى



طاهر محمد طاهر



طاهر



فريق الأهلى



فريق انبى



كهرباء خلال المباراة



كهرباء واكرم توفيق



كهرباء وطاهر بعد الهدف



كهرباء وكولر



كولر



مبارة الأهلى وانبى فى الدورى



محمد مجدى قفشة



محمد-هانى