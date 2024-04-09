شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدفع بـ"وسام أبو على ورضا سليم" أمام إنبى فى الدقيقة 66 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الأهلي تغييرين أمام إنبي بنزول وسام أبو علي ورضا سليم بدلا من مروان عطية وأنتوني موديست في الدقيقة 66 من عمر المباراة التي تجمعهما مساء الإثنين على استاد القاهرة، ضمن المباراة المؤجلة من منافسات الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري المصري.



وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: مصطفى شوبير في حراسة المرمى، وأكرم توفيق ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعمر كمال في الدفاع، ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وأفشة في الوسط، وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا وأنتوني موديست في الهجوم.



وتواجد كل من محمود متولي وأكرم توفيق ووسام أبو علي وأحمد عبد القادر ورضا سليم وعمرو السولية ومحمود الزنفلي وكريم فؤاد وكريم الدبيس على دكة بدلاء الأهلي.



وجاء تشكيل إنبي كالتالي: بودي سمير في حراسة المرمى، وأحمد كالوشا ومحمد حامد وأحمد صبيحة وعلي فوزي في الدفاع، وأحمد يوسف وأحمد العجوم ومحمد حمدي في الوسط، وأحمد نادر حواش وأحمد أمين قفة ورفيق كابو في الهجوم.