شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الإثنين 8/ 4/ 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم الإثنين، الموافق 8/ 4/ 2024 العديد من الأخبار المهمة، جاء أبرزها: برنامج علاجى لمصطفى شلبى بعد إصابته بكدمة فى الضلوع، والأوغندى موتيابا ينتظم فى تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى.

برنامج علاجى لمصطفى شلبى بعد إصابته بكدمة فى الضلوع

وضع الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة، برنامجاً علاجياً وتأهيلياً، لمصطفى شلبى لاعب الأبيض، لتنفيذه بصالة الجيمانيزيوم، على هامش المران الذى أقيم مساء اليوم الإثنين على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندرى فى مسابقة الدورى الممتاز.

الأوغندى موتيابا ينتظم فى تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت مساء اليوم الإثنين على ملعب النادي، انتظام الأوغندي ترافيس موتيابا لاعب الأبيض، استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وفاة شقيق بدر حامد نجم الزمالك الأسبق

توفى شقيق بدر حامد نجم الزمالك الأسبق، والمدير الفنى لقطاعات كرة القدم بنادى الظفرة الإماراتى، وشيعت جنازة الراحل من مسقط رأسه بالشرقية.

مباراة مودرن فيوتشر تكتب شهادة ميلاد 3 لاعبين فى الزمالك.. تعرف عليهم

كتبت مباراة مودرن فيوتشر شهادة ميلاد ثلاث لاعبين من فريق الزمالك، كما كانت شاهدة على عودة محمد شحاتة الوافد الجديد لحسابات البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني.

محمود علاء يغيب عن الزمالك أمام الاتحاد السكندرى للإصابة

تأكد غياب محمود علاء لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عن مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندرى ضمن مؤجلات الأسبوع الثامن من عمر مسابقة الدورى، بسبب الإصابة بجزع في أربطة الكاحل.

اختبار طبى لثنائى وسط ملعب الزمالك قبل مواجهة الاتحاد فى الدورى

يخضع الثنائى أحمد حمدى، ونبيل عماد دونجا لاعبا وسط الملعب بنادى الزمالك إلى اختبار طبى خلال الساعات المقبلة، للإطمئنان على جاهزيتهما لمواجهة الاتحاد السكندرى المقبلة في بطولة الدورى.

أحمد حمدى يضمن المشاركة أساسيا مع الزمالك بعد هدف فيوتشر

نجح أحمد حمدى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك في تقديم أوراق اعتماده لدى البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني، بعد تسجيل هدف الفرق امام مودرن فيوتشر في إياب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.