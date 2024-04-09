شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف لبيب يتعادل لإنبي في شباك الأهلي بالوقت القاتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز يوسف لبيب لاعب إنبي هدف التعادل لفريقه في مرمى الأهلي في الدقيقة الرابعة من عمر الوقت القاتل للمباراة التي تجمعهما على استاد القاهرة مساء الاثنين ضمن المباراة المؤجلة من منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري المصري.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي، مصطفى شوبير في حراسة المرمى، وأكرم توفيق ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعمر كمال في الدفاع ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وأفشة في الوسط وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا وأنتوني موديست في الهجوم.

و تواجد كل من محمود متولي وأكرم توفيق ووسام أبو علي وأحمد عبد القادر ورضا سليم وعمرو السولية ومحمود الزنفلي وكريم فؤاد وكريم الدبيس على دكة بدلاء الأهلي.

وجاء تشكيل إنبي كالتالي، بودي سمير في حراسة المرمى وأحمد كالوشا ومحمد حامد وأحمد صبيحة وعلي فوزي في الدفاع وأحمد يوسف وأحمد العجوم ومحمد حمدي في الوسط وأحمد نادر حواش وأحمد أمين قفة ورفيق كابو في الهجوم.