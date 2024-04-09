وليد العطار: تعرضت للظلم من جماهير الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - اكد وليد العطار المدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم أنه تعرض للظلم من قبل جماهير الأهلى فى ازمة استضافة نهائى دورى ابطال أفريقيا مشيراً إلى أن هده الأزمة تسببت في عودة النظام القديم بخوض مباراة النهائى ذهابا وايابًا من قبل الاتحاد الافريقى لكرة القدم .



‏‎وأوضح وليد العطار قائلا " لم أقوم بإخفاء الخطاب وهذا الأمر ظهر فى تحقيقات وزارة الشباب والرياضة والخطاب لم ياتى إلى مكتبى اولاً فى الاتحاد المصرى لكرة القدم ويمر على 6 قطاعات داخل الجبلاية قبل العرض عليا ".

‏‎وأضاف وليد العطار قائلا " هناك تحول رقمى فى الاتحاد المصرى لكرة القدم الفترة الماضية ".

على جانب آخر أكد وليد العطار أن دورة الإمارات لم يتم التراجع عنها بسبب محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الانجليزى.

‏‎وقال العطار " بدأ التراجع عن البطولة عقب السؤال عن حجز الفنادق وبداء حجز السفر لذلك تواصلت مع الاتحادات الأخرى ومعرفة الأمر حيث حصل كل اتحاد على الدفعة الاولى فقط وقمنا بانقاذ الموقف باستضافة البطولة فى مصر بعد اجتماع عبر زوم مع الاتحادات الثلاثة الكرواتى ونيوزلندا و تونس والاتحاد الدولى وقام برعاية البطولة على الفور ".