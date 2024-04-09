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"في الدقائق الأخيرة".. الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام إنبي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة الأهلي وإنبي التي أقيمت اليوم الإثنين، ضمن المواجهات المؤجلة من الجولة 16 بالدوري المصري الممتاز.

وتعادل المارد الأحمر مع الفريق البترولي بنتيجة 2-2 على استاد القاهرة الدولي.

سجل هدف الأهلي الأول، كهربا في الدقيقة 44.

سجل هدف إنبي الأول، يوسف لبيب في الدقيقة 60.

سجل هدف الأهلي الثاني، كهربا في الدقيقة 73.

سجل هدف إنبي الثاني، يوسف لبيب في الدقيقة 90+3.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده للنقطة 18 في المركز العاشر بجدول ترتيب ، بينما تصدر إنبي برصيد 28 نقطة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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