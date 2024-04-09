أحمد عبدالقادر يشارك مع الأهلي للمرة الأولى بعد غياب 132 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شارك اللاعب أحمد عبد القادر في مباراة الأهلي وإنبي التي أقيمت أمس الإثنين، ضمن المواجهات المؤجلة من الجولة 16 بالدوري المصري الممتاز.

ولأول مرة يشارك عبد القادر مع الأهلي منذ 132 يومًا في مباراة سموحة بالدوري المصري الممتاز.

وكانت آخر مباراة شارك فيها جناح الأهلي، أمام سموحة في الجولة السابعة، يوم 28/11/2023، وشارك 10 دقائق في التعادل 0-0.

وتعادل الأهلي مع نظيره إنبي بنتيجة 2-2 على استاد القاهرة الدولي.

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