شكرا لقرائتكم خبر عن محمود كهربا أفضل لاعب فى مباراة الأهلى وإنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل محمود كهربا لاعب الأهلي، على جائزة رجل مباراة فريقه أمام إنبي والتي انتهت بالتعادل 2 / 2 في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة مساء الإثنين، ضمن المباراة المؤجلة من منافسات الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري المصري.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي، مصطفى شوبير في حراسة المرمى، وأكرم توفيق ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعمر كمال في الدفاع ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وأفشة في الوسط وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا وأنتوني موديست في الهجوم.

وتواجد كل من محمود متولي وأكرم توفيق ووسام أبو علي وأحمد عبد القادر ورضا سليم وعمرو السولية ومحمود الزنفلي وكريم فؤاد وكريم الدبيس على دكة بدلاء الأهلي.

وجاء تشكيل إنبي كالتالي، بودي سمير في حراسة المرمى وأحمد كالوشا ومحمد حامد وأحمد صبيحة وعلي فوزي في الدفاع وأحمد يوسف وأحمد العجوم ومحمد حمدي في الوسط وأحمد نادر حواش وأحمد أمين قفة ورفيق كابو في الهجوم.