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ترتيب هدافى الدورى بعد مباراة الأهلى وإنبى

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القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق الأهلي مع إنبي بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين على استاد القاهرة، ضمن المباراة المؤجلة من منافسات الجولة السادسة عشرة من مسابقة .

بهذا التعادل ارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 18 في المركز العاشر، بينما وصل رصيد إنبي للنقطة 28 في المركز الأول، مع العلم أن الأهلي لعب 9 مباريات فقط، بينما لعب إنبي 17 مباراة.

وجاء ترتيب هدافى الدورى بعد مباراة الأهلى وإنبى كالتالي..

ترتيب هدافى الدورى

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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