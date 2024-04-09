شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى بعد مباراة الأهلى وإنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق الأهلي مع إنبي بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين على استاد القاهرة، ضمن المباراة المؤجلة من منافسات الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري المصري.

بهذا التعادل ارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 18 في المركز العاشر، بينما وصل رصيد إنبي للنقطة 28 في المركز الأول، مع العلم أن الأهلي لعب 9 مباريات فقط، بينما لعب إنبي 17 مباراة.



ترتيب هدافى الدورى

وجاء ترتيب هدافى الدورى بعد مباراة الأهلى وإنبى كالتالي..