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جدول ترتيب الدورى بعد تعادل الأهلى مع إنبى.. البترولى فى الصدارة

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القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق الأهلي مع إنبي بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين على استاد القاهرة، ضمن المباراة المؤجلة من منافسات الجولة السادسة عشرة من مسابقة .

بهذا التعادل ارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 18 في المركز العاشر، بينما وصل رصيد إنبي للنقطة 28 في المركز الأول، مع العلم أن الأهلي لعب 9 مباريات فقط، بينما لعب إنبي 17 مباراة.

وجاء ترتيب جدول الدورى بعد مباراة الأهلى وإنبى كالتالي.. 

جدول ترتيب الدورى

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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