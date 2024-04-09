خبير تحكيمي يكشف مدى صحة هدف النصر الملغي أمام الهلال

أثار هدف فريق النصر الملغي أمام نظيره الهلال بنصف نهائي كأس السوبر السعودي في الإمارات حالة واسعة من الجدل.

واستطاع نادي الهلال من الفوز أمام نظيره النصر، بنتيجة 2-1، في إطار منافسات دور نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وتم إلغاء هدف للنصر مع نهاية الشوط الأول، حيث تلقى أوتافيو عرضية داخل منطقة الجزاء من ساديو ماني ليحولها داخل الشباك بنجاح.

وقرر حكم المباراة محمد الهويش إلغاء الهدف بداعي وجود تسلل على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر، الذي تداخل في اللعبة قبل أن تصل الكرة إلى أوتافيو.

وقال الحكم الدولي السابق أمين برك الله في تصريحات صحفية إن الحكم اتخذ قرارًا خاطئا بإلغاء الهدف، حيث أن وجود رونالدو وتحركه نحو الكرة دون أن يلمسها لا يعتبر تأثيرًا و لم يخلق أي أثر على المدافعين.

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وواصل أن الاعب الذي سجل الهدف كان في وضع سليم، لذا فإن النصر سجل هدفًا شرعيًا.

وشهدت المباراة تعرض البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، للطرد في الدقيقة 86.

وبهذا الفوز تأهل الهلال لنهائي كأس السوبر السعودي لمواجهة نظيره الاتحاد.