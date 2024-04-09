الامارات | لقب «بري امبرودانس» الفرنسي يغازل المهرة «رومانتيك ستايل»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تطلب المهرة «رومانتيك ستايل»، المملوكة لـ«غودولفين»، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، انتصارها الأول في سباقات التصنيف الرفيع، حين تنشد الفوز في سباق «بري امبرودانس» المخصص لخيول الفئة الثالثة، ويجري اليوم على مضمار «دوفيل» الفرنسي العريق.

وتعتمد مهرة الثلاث سنوات، المنحدرة من نسل الفحل «نايت أوف ثندر» في التحدي الفرنسي ومسافة 1400 متر عشبي التي يمتد عليها سباق «بري امبرودانس»، على قدراتها الاندفاعية التي قادتها في مشاركتيها الأخيرتين لتحقيق انتصارين متتاليين، جاء آخرها نوفمبر الماضي في سباق لفئة «ليستد» على مضمار «نيوماركت» البريطاني، وإنما على مسافة أقصر بلغت 1200 متر.

وعلّق المدرب شارلي آبلبي على جاهزية المهرة «رومانتيك ستايل» بقوله في تصريحات صحافية: «سررنا للغاية بتطور حالة (رومانتيك ستايل) خلال الشتاء، بعدما قدمت أداءً لافتاً بفوزها في سباق (بصرى شام ستيكس) على أرضية لينة في مضمار (نيوماركت)، وأعتقد أن الأرضية المماثلة للمضمار الفرنسي لن تكون مشكلة أمامها، ويبقى التحدي الأقوى هو انتقالها إلى مسافة 1400 متر، ونأمل أن تتمكن من الركض بشكل جيد، ونتطلع معها إلى التوجه لاحقاً لخوض سباق (1000 غينيز) الفرنسي».