الامارات | العاجل: 3 مؤشرات تمهد لسماع «صافرة» النقبي في مونديال 2026

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الحكم الدولي السابق في كرة القدم عبدالله العاجل أن هناك ثلاثة مؤشرات تمهد الطريق أمام صافرة الحكم الدولي في كرة القدم عادل النقبي للظهور ضمن قضاة الملاعب الذين سيديرون مباريات كأس العالم 2026 المقررة في المكسيك وأميركا وكندا.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: إن «هذه المؤشرات تتمثل في ظهوره المرتقب بدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024) وهو الاختبار الأقوى له، بجانب ثقة لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بمستواه الفني من خلال اختياره سابقاً للمشاركة ضمن قضاة الملاعب الذين قادوا مباريات نهائيات كأس آسيا في قطر، وقدم خلالها النقبي أداء مميزاً، وكذلك المشاركة في إدارة مباريات قوية في دوري أبطال آسيا والتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026».

وتألق النقبي خلال الفترة الماضية في إدارة المباريات التي تسند إليه سواء محلياً أو خارجياً، واختياره أخيراً من قبل لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، لقيادة طاقم تحكيم إماراتي كامل للمشاركة في إدارة منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس خلال الفترة من 24 يوليو إلى 10 أغسطس المقبلين.

وأوضح العاجل: «الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يراقب الأداء التحكيمي لعادل النقبي من خلال تواجده في كل هذه الأحداث خصوصاً أن كل هذه المحطات التي يمر بها الحكم تصب نحو هدف الوصول إلى كأس العالم 2026، علماً أن الحكم الدولي محمد عبدالله حسن كان قد تواجد في كأس العالم مرتين على التوالي خلال النسختين الأخيرتين في روسيا 2018 وقطر 2022».

وأضاف العاجل: «طريق الحكم للوصول إلى كأس العالم يتمثل في اجتياز الاختبارات من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من خلال إدارة المباريات والبطولات القوية وهي المشاركة في هذه البطولات التي ذكرتها، لذلك فإن كل المؤشرات تدل على أن حظوظ عادل النقبي ستكون قوية في الوجود ضمن قضاة ملاعب المونديال المقبل خصوصاً أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يزج حالياً بأسماء جديدة لكأس العالم المقبل غير تلك الأسماء التي كان يعتمد عليها في الفترة السابقة من ضمنهم عادل النقبي وكذلك الحكم الدولي عمر آل علي».

يذكر أنها المرة الأولى التي يتم فيها اختيار طاقم تحكيم إماراتي كامل للوجود في أولمبياد باريس، إذ يضم الطاقم إلى جانب النقبي كلاً من الحكمين المساعدين الدوليين أحمد الراشدي وسبت عبيد.

وشدد عبدالله العاجل على أن الطريق الذي يسير عليه الحكم عادل النقبي حالياً بتميزه التحكيمي في إدارة المباريات هو الذي سيوصله إلى كأس العالم، ليكون ضمن أطقم التحكيم التي ستدير مباريات البطولة المقبلة.

وفي حال تم اختيار عادل النقبي (42 عاماً) ضمن أطقم تحكيم نهائيات كأس العالم المقبلة، فإنها ستكون المرة الثامنة التي سيتواجد فيها التحكيم الإماراتي في أكبر حدث كروي على مستوى العالم.

• الصافرة الإماراتية تأمل المشاركة في إدارة نهائيات المونديال للمرة الثامنة.