ضربة قوية لإنبي في أول ربع ساعة من مباراة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

سقط مهاجم نادي إنبي، أحمد أمين أوفا، على أرضية الملعب للإصابة وتدخل الطاقم الطبي لعلاجه.

وفي الدقيقة 14 غادر المهاجم مباراة الأهلي وإنبي التي أقيمت اليوم الاثنين، ضمن المواجهات المؤجلة من الجولة 16، وشارك يوسف لبيب بدلا منه.

ويتصدر إنبي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 27 نقطة، وبنفس عدد نقاط الوصيف وصاحب المركز الثالث، الاتحاد السكندري والمصري.

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