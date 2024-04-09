محمد اسماعيل - القاهرة - محمود عاشور: "لم نحصل على فلوس كأس السوبر.. حائرة حتى الآن"

كتبت-هند عواد

تحدث الحكم الدولي محمود عاشور، عن المستحقات المالية المتأخرة للحكام، وكواليس جلسة التصوير التي أجراها طاقم التحكيم المصري، عقب العودة من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال عاشور في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "قبل بطولة كأس الأمم تحدثنا مع وليد العطار في اتحاد الكرة لتواصل شركة خارجية معنا من أجل توفير زي موحد للحكام، لكنه قال إن هناك شركة ومن المفترض أن نكون مع طائرة منتخب مصر بنفس الزي، لكن الموضوع لم يوفق".

وأضاف: "وعندما عدنا شركة خارجية تواصلت معنا ووفرت لنا زي موحد وكرمتنا وقمنا بجلسة تصوير معها، أما بالنسبة لمتسحقات الحكام، القسم الثاني والثالث ودوري المحترفين لم يحصلوا على مستحقاتهم".

واختتم عاشور: "لم نحصل على فلوس كأس السوبر الذي أٌقيم في الإمارات حتى الآن، حائرة بين اتحاد الكرة والشركة المتحدة والإمارات".

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