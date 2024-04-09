شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رفعت يغادر المستشفى اليوم ويقضى عيد الفطر فى منزله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بنادي مودرن فيوتشر، في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق، حصل على موافقة الأطباء بالخروج اليوم الثلاثاء، من المستشفى وقضاء العيد في منزله مع استمراره تحت الملاحظة الطبية، وذلك بعد تحسن نتائج الكلى.

ووضع الأطباء برنامجاً وقائيا لأحمد رفعت تحت أشراف طبيب متخصص، وبات اللاعب قريباً من مغادرة المستشفى، وكان أحمد رفعت قد غادر قبل أيام، العناية المركزة وتم نقل اللاعب إلى غرفة عادية مجهزة، حيث يخضع للرعاية الكاملة وإشراف كامل من الأطباء وذلك بعد تحسن في حالته الطبية، وتحسن وظائف الكلى.

وكان أحمد رفعت قد سقط مغشياً عليه دون أي تدخلات خلال مشاركته مع فريقه في مباراة الاتحاد السكندري 11 مارس الماضي، وتوقف قلبه لفترة بلغت ساعة ونصف، قبل أن ينجح الأطباء في إنعاش القلب بأحد مستشفيات الإسكندرية، وتم نقل اللاعب إلى القاهرة خلال الأسبوع الماضي بعد استقرار حالته.

وكشف مصدر بنادي مودرن فيوتشر في تصريحات خاصة أن عودة أحمد رفعت إلى منزله باتت قريبة، مضيفاً أن اللاعب بعد عودته إلى منزله ستكون هناك فحوصات أخرى لمعرفة سبب ما حدث مع أحمد رفعت، ولكن ذلك سيكون بعد التأكد من أن الكلى سليمة تماماً.

وكان عدداً من لاعبى مودرن فيوتشر قد حرصوا على زيارة زميلهم أحمد رفعت، فى المستشفى الذى يعالج به فى القاهرة.