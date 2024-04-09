3 أزمات تضرب الاهلي قبل مواجهة الزمالك في القمة

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أداء تدريباته استعدادًا لمواجهة الزمالك في قمة الدوري المصري الممتاز، في المباراة المقرر لها يوم 15 إبريل الجاري.

وكان الأحمر قد تعثر أمس أمام إنبي وتعادل معه بهدفين لمثلهما في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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ويلتقي الاهلي نظيره زد يوم الخميس القادم الموافق 11 إبريل في بطولة الدوري المصري الممتاز، ثم يواجه الزمالك يوم 15 إبريل.

ويعاني المارد الأحمر من ثلاث أزمات قبل مواجهة الزمالك في مباراة القمة، حيث يعاني من تراجع الدفاع، خاصة بعدما تلقى الفريق ستة أهداف آخر مبارتين في بطولة الدوري الممتاز.

كما يعاني الاهلي من أزمة إهدار الفرص السهلة، وهو ما تحدث عنه المدرب السويسري مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الأمس أمام إنبي.

وتأتي ثالث الأزمات التي يعاني منها المارد الأحمر مؤخرًا هو لعب بعض اللاعبين بأنانية ومن اجل أنفسهم وهو ما كشفه كولر في المؤتمر الصحفي أمس عقب مباراة إنبي