نجم الزمالك يحرم إمام عاشور من التواجد في أولمبياد باريس 2024

يستعد منتخب مصر الأوليمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، للمشاركة في أولمبياد باريس القادمة، والتي تنطلق في شهر يوليو وأغسطس.

واستقر المدرب البرازيلي على الثلاثي فوق السن للمشاركة مع المنتخب الأوليمبي في أولمبياد باريس القادمة.

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وأوقعت قرعة أولمبياد باريس المنتخب الأوليمبي في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات إسبانيا وثاني المتأهلين من آسيا والدومينيكان.

واستقر ميكالي على ضم أحمد سيد زيزو في مركز وسط الملعب لقناعته الكبيرة بمستوى اللاعب وأنه سيمثل إضافة للمنتخب الأوليمبي المصري في أولمبياد باريس القادمة.

وكان إمام عاشور أحد اللاعبين فوق السن الذين تم ترشيحهم للجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي، إلا أن إصابة إمام عاشور مع منتخب مصر الأول وإجراءه عملية جراحة تسبب في خروجه من حسابات ميكالي.

واستقر ميكالي على ضم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليز، ومصطفى محمد نجم نانت الفرنسي، كما استقر على ضم أحمد سيد زيزو نجم الزمالك.

يذكر أنه في حالة اعتذر محمد صلاح عن المشاركة مع المنتخب الأوليمبي ستتجه النية لضم محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، حال أصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات وقت خوض الأولمبياد.