"كرة القدم النسائية في حداد".. مقتل لاعبة كرة قدم أرجنتينية على يد زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تعرضت الأرجنتينية فلورنسيا جوينيازو، صاحبة الـ30 عاما، لاعبة نادي أرجنتينو ميندوزا الأرجنتيني، للضرب والخنق من زوجها حتى الموت، ومن ثم انتحر بعدها وترك رسالة على نافذة المنزل لتنبيه الجيران، وجاء نصها: "اتصلوا بـ911، الأطفال وحدهم"، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن إجناسيو أوجستين نوتو زوج اللاعبة الأرجنتينة، ترك ابنائهما يلعبان في غرفة منفصلة، ولكن الابن الأكبر صاحب الـ7 سنوات، انتقل إلى الغرفة التي وقعت فيها الجريمة، لكنه لم يتمكن من فتح الباب، وفي ذلك الحين اتصل أحد الجيران بالشرطة.

وذكر بيان تشريح الجثة، أن اللاعبة توفيت اختناقا، وجاء هذا الحادث بعد 5 أشهر فقط من شكوى اللاعبة لزوجها واتهامه بالعنف الجسدي، لكن لم يكن هناك أدلة كافية ضده، وغادر المنزل في نوفمبر 2023.

ونشر النادي بيان رسمي، أمس الإثنين، وقال: "فلورنسيا جوينازو كانت لاعبة في القسم الأول لكرة القدم للسيدات في نادي أتلتيكو أرجنتينو، نحن نأسف بشدة لمقتلها، الذي كان قتلاً للنساء، بالأمس ضربها زوجها إجناسيو نوتو حتى الموت ثم انتحر، على الرغم من زواجهما قانونيًا، إلا أنهما انفصلا، وكانت قد نددت به مرارًا وتكرارًا، وتم القبض عليه وإطلاق سراحه في نوفمبر 2023".

وأضاف: "العديد من تفاصيل القضية ليست معروفة بعد، ونحن في انتظار المزيد من المعلومات، ما نعرفه هو أن كرة القدم النسائية في حالة حداد، حيث قُتلت امرأة أخرى على يد شريكها السابق، توقفوا عن قتلنا".

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