إقامة عزاء المعد البدني بنادي الزمالك مساء اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن نادي الزمالك، إقامة عزاء محمد مدحت المعد البدني في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، في مسجد الحامدية الشاذلية.

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، حالة الحداد داخل مقر النادي، لمدة ثلاثة أيام، على مدحت، الذي وافته المنية مساء الخميس الماضي، إثر تعرضه لأزمة قلبية.

وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك والجهاز الفني والجهازان الطبي والإداري ولاعبو الفريق بخالص العزاء لأسرة الراحل.

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