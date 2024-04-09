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إنريكي قبل مواجهة برشلونة: أنا أفضل من تشافي

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ياسر رشاد - القاهرة - علق المدرب الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، على مواجهة وتشافي هيرنانديز، في الدور ربع النهائي من بطولة للموسم الجاري.


وأكد إنريكي أنه أفضل من تشافي هيرنانديز في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل الموقعة المنتظرة.
ورد إنريكي على سؤال حول من يمثل المدرسة الكتالونية بشكل أفضل بينك وبين تشافي، فقال: "بالطبع أنا".
وتابع إنريكي تصريحاته: "للتأكد، عليكم النظر للأرقام والألقاب، ومعدلات الاستحواذ، قد يكون للبعض رأي آخر، لكنني الأفضل من دون شك".
وأكمل إنريكي تصريحاته عن سلبية قد تواجهه خلال مواجهة الغد أمام برشلونة، فقاب: "العمل في وقت سابق مع البلوجرانا قد لا يكون ميزة في مباراة الغد".

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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